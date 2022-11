Luciana Abreu partilha novos retratos das filhas

Luciana Abreu abriu o baú das memórias e partilhou alguns retratos fotográficos das suas quatro filhas.

A intérprete é mãe de Lyonce, Lyannii, frutos do relacionamento que manteve com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, que resultaram da relação também já terminada com Daniel Souza.

“Porque é de pequenino que se torce o pepino …. Bateu a saudade. Quem tem saudade dos seus filhotes pequeninos? Eu”, escreveu nas redes sociais a atriz e apresentadora da SIC.

Na caixa de comentários foram várias as reações dos internautas. Destaque para as palavras do colega de elenco da novela “Lua de Mel” Heitor Lourenço: “Tu queres ver que tens de ter mais? É agora que vem o rapaz para fazer companhia às manas”, brincou o intérprete.