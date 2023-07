Luciana Abreu partilhou novo registo da filha Lyonce num desfile

Luciana Abreu recorreu às redes sociais para partilhar um novo registo da filha Lyonce a desfilar. A adolescente tem dado que falar no mundo da moda.

Luciana Abreu recorreu às redes sociais para, mais uma vez, mostrar o seu apoio perante a entrada da filha Lyonce, de 12 anos, no mundo da moda.

Desta vez, a apresentadora do “Domingão”, programa transmitido pela SIC, partilhou uma compilação de vídeos da adolescente a desfilar. A mãe participou no mesmo evento e deu nas vistas com um vestido comprido e recheado de tule.

“Que privilégio aplaudir-te de perto, minha pequena e tão grande menina. Carregas sonhos na tua bagagem enquanto me mantenho por perto. Amo-te, minha filha. Permite-te brincar sem ser a sério. És um orgulho. Parabéns, meu amor. Estamos todos muito orgulhosos de ti, minha borboletinha”, escreveu na legenda da publicação, como forma de encorajamento à filha.

Recorde-se que, numa fotografia partilhada por Luciana, a beleza da menina sobressaltou e não deixou os cibernautas indiferentes. Com apenas 12 anos, Lyonce já soma elogios no mundo da moda.

Além de Lyonce Viktórya, Luciana Abreu é mãe de Lyannii, de dez anos, ambas fruto do relacionamento com Yannick Djálo, e das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, nascidas do relacionamento terminado com Daniel Souza.