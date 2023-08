Luciana Abreu passa férias com as filhas em Castelo de Bode

Luciana Abreu tem recorrido às redes sociais para partilhar alguns registos das férias em família. A apresentadora está em Castelo de Bode.

Luciana Abreu está, finalmente, de férias. A artista elegeu Castelo de Bode, em Tomar, para relaxar nos próximos dias. Nas redes sociais, a apresentadora tem partilhado vários momentos animados com as filhas.

“‘Estamos de férias! Obrigada mamã, obrigada meu Jesus do coração’. Meus amores queridos da minha vida, nas sementes de hoje, estão todas as flores do futuro”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, os seguidores desejaram boas férias a apresentadora. “Boas férias! Descansa muito”, “Família linda”, “Boas férias, minhas queridas” e “Lindezas” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii Viiktórya, frutos da relação terminada com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do casamento com Daniel Souza.