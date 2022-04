Luciana Abreu prepara-se para penhorar bens de Yannick Djaló

Luciana Abreu iniciou uma penhora sobre os bens de Yannick Djaló. Em causa estará o incumprimento da sentença judicial que condenou o ex-jogador a pagar 162 mil euros.

De acordo com o que uma fonte revelou à revista “TV 7 Dias” a atriz, de 36 anos, já está a avançar com a penhora dos bens do ex-jogador. Os 162 mil euros serão referentes aos 2250 euros que Djaló teria que pagar, mensalmente, a Luciana Abreu, por cada filha do casal.

Segundo a mesma publicação, a mesma fonte revelou ainda que, durante o casamento, o ex-marido, Daniel Sousa, nunca terá ajudado nas despesas da gémeas.

Luciana Abreu e Yannick Djaló estão separados desde 2012, mas o divórcio só foi oficializado no final de 2013. O ex-casal tem duas filhas em comum, Lyannii, de nove anos, e Lyonce, de dez. A artista é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, de três anos, frutos do casamento que teve com Daniel Sousa.