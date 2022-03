Luciana Abreu recorda programa “Chuva de Estrelas”: “Saudades”

Luciana Abreu recordou a participação no programa “Chuva de Estrelas”, da SIC. A cantora subiu ao palco do formato em 2009.

A também apresentadora do programa “Domingão” recorreu ao perfil de Instagram para se mostrar nostálgica com a sua participação no concurso musical da estação de Paço de Arcos.

“A recordar 2009 (ao vivo). Saudades”, escreveu a intérprete, enviando um “abraço” a “todos” que a acompanharam, na altura. “Um abraço sem dimensão a todos os que me acompanharam e desconheço os insta para vos identificar”, acrescentou.

“Tão bom! Que saudades”, “Que vozeirão”, “Belíssima como sempre”, “Recordar é viver” e “És a maior” foram alguns dos comentários que apareceram na publicação de Luciana Abreu.

Recentemente, a cantora anunciou que está de regresso à escola para tirar um curso no Instituto de Línguas Modernas. “Aqui estou eu para mais uma etapa de vida – a minha. Acomodação é morte! Desafie seu cérebro a aprender coisas novas”, afirmou.

O público pode acompanhar o trabalho da artista com o programa “Domingão” e a novela “Amor, Amor”, ambos da SIC.