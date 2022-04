Luciana Abreu revela carta das filhas: “Iremos aguentar tudo isto juntas”

Em plena batalha judicial com o ex-marido, Daniel Souza, que a “atacou” na televisão, Luciana Abreu mostrou o apoio das filhas.

A semana passada ficou marcada pela entrevista de Daniel Souza a Manuel Luís Goucha, na qual o ex-marido de Luciana Abreu fez várias acusações à atriz da SIC. Agora, Luciana Abreu responde com uma carta escrita pelas filhas.

No papel escrito por Lyonce e Lyanii (filhas em comum com o jogador Yannick Djaló) e Amoor e Valentine (filhas em comum com Daniel Souza) é possível ler o apoio das menores à mãe com frases como “iremos aguentar tudo isto juntas”, “não importa o que os outros dizem” ou “criaste quatro filhas sozinha e essas quatro filhas estão aqui para te ajudar”.

“Quando recebo um verdadeiro presente”, resumiu Luciana Abreu nas redes sociais.

Recorde-se que a também cantora acusa Daniel Souza de violência doméstica, algo que o guia turístico nega, embora o Tribunal de Cascais já se tenha pronunciado sobre o assunto.