Luciana Abreu revela porque nunca assinou por uma editora

Luciana Abreu revelou porque nunca assinou por uma editora discográfica: a artista garante que quer ser livre.

Luciana Abreu esteve a conversar na SIC com Bárbara Guimarães e justificou porque nunca assinou por uma editora discográfica, apesar de ser reconhecido o seu talento musical, além de apresentadora e atriz na estação de Carnaxide.

“Querem-me vincular a um só estilo e eu não me identifico com isso, porque eu canto de tudo um pouco. Canto fado, canto pop, canto kizomba, canto lírico”, começou por afirmar.

“Sou muito versátil. Até hoje nunca assinei um contrato com uma editora e já tive convites para gravar de todas as editoras do nosso País, graças a Deus”, concluiu Luciana Abreu.

Recorde-se que depois do programa “Cantigas da Rua”, Luciana Abreu arrancou com uma carreira fulgurante a nível musical e artístico com a série juvenil “Floribella”.