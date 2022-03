Luciana Abreu mostra-se em roupa interior: “Para as invejosas”

Luciana Abreu exibiu-se, esta quinta-feira, em roupa interior para enviar um recado às pessoas que criticam tanto.

Aos 35 anos, a atriz e apresentadora da SIC mostrou que a idade é só um número ao posar em roupa interior para um vídeo que publicou no perfil da rede social Instagram, com um recado especial.

“Para as invejosas!” disse a intérprete do terceiro canal no vídeo.

Entre os elogios que surgiram dos internautas na secção de comentários, destaque para as palavras de caras conhecidas e amigas como Catarina Gouveia. “Muita disciplina nesse corpo! Não é para todas”, atirou a atriz.