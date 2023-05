Luciana Abreu salda dívidas ao ex-marido Daniel Souza

Após vários anos de luta em tribunal, Luciana Abreu terá saldado uma dívida de mais de 60 mil euros ao ex-marido Daniel Souza.

Depois de dois anos em tribunal, devido a um processo levantado por Daniel Souza, ex-companheiro de Luciana Abreu, a apresentadora foi condenada, em 2022, a pagar 60 mil euros ao pai das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos.

O guia turístico instaurou uma ação judicial à ex-mulher e à empresa desta, a LVAM, por danos patrimoniais no valor de 140 mil euros, uma vez que foi este o valor que terá investido no imóvel que comprou juntamente com a estrela da SIC, em 2017, avançou o site “Holofote”.

A casa foi vendida em 2020 e o investimento de Daniel acabou por “cair por terra”, mas Luciana afirmou que não devia nada a ex-marido. A Justiça discordou e condenou a ex-mulher do jogador de futebol Yannick Djaló ao pagamento de 60 mil euros.

Apesar de António Leitão, advogado de Luciana Abreu, ter avançado à revista “TV Mais” que a artista havia feito o pagamento, uma fonte próxima garantiu que, ainda que Daniel já tivesse o dinheiro na conta, os valores divergiam dos acordados pelo Tribunal de Cascais.

Atualmente, as dívidas terão sido saldadas. “Neste momento, o Daniel já recebeu 65 mil euros, não foram 50 mil. Estamos a falar dos 60 mil definidos judicialmente e cinco mil dos juros respeitantes ao valor em causa”, explicou uma fonte, após vários meses de luta em tribunal.

Muito se especulou, mas, devido aos juros e aos custos judiciais do processo e dos honorários da agente de execução, Luciana Abreu terá sido obrigada a pagar 70 mil euros no total.

A revista “TV Mais” constatou que Daniel Souza mantém as pensões de alimentos das filhas, cerca de 230 euros por cada uma, em dia.