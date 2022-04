Luciana Abreu celebra terceiro aniversário das filhas mais novas

Luciana Abreu fez questão de celebrar publicamente, esta quarta-feira, 23 de dezembro, o terceiro aniversário das filhas mais novas, as gémeas Amoor e Valentine.

É dia de festa em casa da atriz da SIC: as gémeas completam três anos. No perfil de Instagram, a cantora não podia deixar passar a data em branco e mostrou-se rendida ao amor entre mãe e filhas.

“É inexplicável, é inesquecível, é tremendo, é tramado, o amor. Deus, tu que estás em todo lado, tu que moras desmesuradamente em nós, obrigada. Parabéns, minhas gémeas pequenas. Três anos de vitórias!” pode ler-se na publicação.

As duas meninas nasceram durante a relação terminada com Daniel Souza. Lembre-se que Luciana Abreu também é mãe de Lyonce e Lyannii, fruto do antigo relacionamento com Yannick Djaló.