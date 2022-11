Luciana Abreu termina namoro: “Continuamos amigos”

Luciana Abreu terminou o namoro com o operador de câmara Henrique Rodrigues. A cantora garantiu que a relação terminou, mas os dois continuam amigos.

A intérprete, de 37 anos, decidiu colocar um ponto final no namoro com o operador de câmara. Em entrevista à revista “Nova Gente”, a artista garantiu que continuam a falar bem um com o outro.

“Continuamos amigos e a falar bem”, disse Luciana Abreu à revista.

Antes de ter assumido a relação com Henrique Rodrigues, a também apresentadora da SIC manteve um casamento com Daniel Souza, do qual nasceram as filhas gémeas, Amoor e Valentine.

Lembre-se que o guia turístico foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão por violência doméstica pelo Tribunal de Cascais.

Luciana Abreu foi ainda casada com o futebolista Yannick Djaló, entre 2010 e 2013. O ex-casal tem em comum as filhas Lyonce e Lyannii.