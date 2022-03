Luciana Abreu vai receber 100 mil euros de Yannick Djaló. O Tribunal de Família e Menores de Cascais decidiu a favor da cantora e atriz da SIC.

A intérprete, de 35 anos, terá que receber 100 mil euros relativamente às pensões de alimentos que o jogador de futebol tinha em atraso, relativamente às duas filhas, Lyonce e Lyannii.

De acordo com a informação recolhida pela revista “TV 7 Dias”, junto do advogado da profissional da estação privada, António Leitão, o atleta, de 34, não recorreu da decisão do tribunal.

Lembre-se que Luciana Abreu e Yannick Djaló se separaram em 2012. No entanto, o ex-casal só assinou os papéis do divórcio a 31 de dezembro de 2013, depois de três anos de casamento.

Além das filhas mais velhas, Lyonce e Lyannii, a atriz também é mãe das gémeas, Amoor e Valentine, fruto do casamento com Daniel Souza. Porém, os dois colocaram um ponto final à relação e o processo de divórcio está a decorrer.