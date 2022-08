Luís Aleluia despede-se de Noémia Costa antes de viagem para o Brasil

Luís Aleluia partilhou momentos do jantar de despedida de Noémia Costa que se prepara para rumar até ao Brasil para um novo desafio profissional.

O ator aproveitou ainda para escrever alguns elogios dedicados à colega e amiga.

“A Noémia vai hoje para o Brasil e houve jantar! Estou certo que o convite da Globo não é fruto do acaso ou mera questão de sorte, mas o reconhecimento do mérito, do talento e da forma como se entrega de corpo e alma à profissão!”, começou por referir.

“Apesar dos seus receios de poder não estar à altura e da natural inquietação, tenho a certeza que vai corresponder e agradar tanto como por cá! Bons voos! O próximo jantar está marcado para o Rio de Janeiro!”, rematou.

Recorde-se que Noémia Costa faz parte na nova trama da Globo “Travessia”. A intérprete vai contracenar com nomes como Rodrigo Lombardi, Rómulo Estrela, entre outros.

As gravações da novela assinada por Glória Perez arrancaram em Lisboa.