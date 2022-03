Luís Aleluia testa positivo à covid-19: “Acordei com vontade de dar um beijinho ao Putin”

Luís Aleluia partilhou com os fãs, esta quarta-feira, 9 de março, que testou positivo à covid-19, revelando o desejo de dar “um beijinho” ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O intérprete, de 62 anos, vai ficar em confinamento profilático nos próximos dias por ter contraído o novo coronavírus. No Instagram, o artista alertou os seguidores do seu estado de saúde.

“Não sei porquê, mas acordei com uma vontade de dar um beijinho ao Putin”, escreveu o ator.

Mas esta não é a primeira vez que Luís Aleluia faz referência à guerra que se trava na Ucrânia após a invasão russa. Esta terça-feira, 8 de março, na data em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher, o artista mostrou-se solidário com as mulheres ucranianas e russas.

“Dia Internacional da Mulher. A minha solidariedade para com as mulheres ucranianas e russas que sofrem com esta guerra absurda!” afirmou.