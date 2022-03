Luís Borges assinala aniversário do filho Bernardo

Luís Borges fez questão de assinalar o décimo aniversário do seu filho Bernardo, com uma homenagem ternurenta e uma fotografia dos dois.

O manequim recorreu ao perfil da rede social Instagram para demonstrar o sentimento que nutre por um dos seus três filhos, que adotou enquanto esteve casado com Eduardo Beauté.

“Bernardo, nesta foto tinhas um ano, eras um bebé muito frágil, que não chorava, só querias comer e dormir. Ficavas horas no meu peito e adorava dar-te o conforto que tu precisavas”, começou por escrever. “Hoje fazes dez anos, no dia de Nossa Senhora de Fátima! Acredita que acho que foi um milagre teres aparecido na minha vida, porque me vieste ensinar que o amor é a coisa mais importante que podemos ter nesta vida”, adiantou.

“O teu Amor é mágico, diferente, cativante, doce e ao mesmo tempo desafiante. És tu, o meu filho que tem um cromossoma a mais que é o do amor. Não faço planos em relação a ti, porque sei que precisas do teu tempo, nesse teu mundinho que tenho o privilégio de fazer parte. Muitos parabéns, meu filho!” rematou.

Além de Bernardo, o modelo também é pai de Lurdes e Eduardo. Os três são frutos da ex-relação com Eduardo Beauté. Recorde-se que o cabeleireiro dos famosos morreu em setembro do ano passado.

