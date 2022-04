Luís Borges assinala nova conquista: “Começa agora mais um capítulo”

Luís Borges revelou, através das redes sociais, que a marca B488 estará representada na próxima edição do Portugal Fashion.

Criada há apenas alguns meses pelo modelo internacional, a marca B488 já está a fazer sucesso e irá integrar o calendário do evento de moda mais importante a norte do país, que celebra, em 2020, o 25.º aniversário.

“Sim, é isso mesmo que estão a ver! A B488 integra o calendário do Portugal Fashion.

É já em março que vamos marcar pela diferença! Esta é a prova de que, com muito trabalho e entrega, tudo é possível! Começa agora mais um capítulo da minha marca e eu estou a rebentar ‘pelas costuras’ de felicidade”, escreveu Luís Borges na legenda da publicação, no Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8rqqjLBVPk/

Os desfiles dos maiores criadores nacionais irão decorrer no dia 12, 13 e 14 de março na Alfândega do Porto.

