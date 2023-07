Luís Borges assume novo namorado: “Já conhece os meus filhos”

Luís Borges apresentou o namorado, André Luciano, no NOS Alive, festival que decorreu no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa.

Luís Borges esteve cinco anos casado com Eduardo Beauté. O casal separou-se em 2016 e, em meados de 2016, o cabeleireiro de inúmeras famosas morreu, vítima de uma embolia cerebral fulminante.

Luís Borges sempre se manteve discreto em relação à vida amorosa e, desta vez, não podia ser diferente. O modelo foi uma das figuras públicas que marcou presença no NOS Alive, que decorreu no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, juntamente com o novo namorado, o designer brasileiro André Luciano: “É amor. Gosto dele, estou feliz com o André. Porque é que hei de estar a esconder uma coisa quando estou feliz?”, explicou, em declarações à revista CARAS.

“O André já conhece os meus filhos e já passou no ‘teste’, porque isso para mim é o mais importante. Os meus filhos adoram o André”, acrescentou à mesma publicação.

Recorde-se que Luís Borges e Eduardo Beauté adotaram três crianças. O modelo é, então, pai de Bernardo, de 13 anos, Lurdes, de 11, e Eduardo, de oito.