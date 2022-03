Luís Borges celebra 32 anos com festa e bolo em casa

Luís Borges celebra, esta quarta-feira, mais um aniversário e partilhou nas redes sociais alguns detalhes da festa e do bolo.

O modelo internacional completa 32 anos e, apesar estar a cumprir o isolamento social para prevenção da Covid-19, organizou uma festa para celebrar a data.

“E cheguei aos 32! Achavam que não havia festa? Fotos em cuecas? Bolo de aniversário? […] É porque não me conhecem. Mas calma que a festa continua”, gracejou Luís Borges na legenda de diversas fotografias nas quais mostra parte das celebrações.

https://www.instagram.com/p/B_j8ArxD0Ym/

Luís Borges tem três filhos, Bernardo, de nove anos, Lurdes, de sete, e Eduardo, de quatro, do casamento terminado com Eduardo Beauté. Recorde-se que o cabeleireiro português morreu em setembro do ano passado.

