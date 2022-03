Luís Borges celebra os seis anos do filho mais novo

O manequim português assinalou publicamente o aniversário do filho mais novo com uma publicação nas redes sociais.

É dia de festa em casa do modelo. Eduardo completa, esta quarta-feira, seis anos e, para celebrar a data, Luís Borges partilhou no Instagram uma fotografia e vários vídeos do filho.

“Parabéns pelos teus seis anos meu pretinho da Guiné. Amo-te muito”, pode ler-se na publicação.

Além de Eduardo, Luís Borges é ainda pai de Bernardo, de nove anos, Lurdes, de oito. As crianças foram adotadas durante o relacionamento amoroso entre o manequim e o cabeleireiro Eduardo Beauté.

Recorde-se que o “hairstylist” foi encontrado morto em casa, aos 52 anos, no passado dia 7 de setembro, devido a uma embolia cerebral.