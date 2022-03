Luís Borges conta, em direto, como conheceu o namorado: “Fugiu de mim”

Luís Borges contou, esta quinta-feira, 18 de fevereiro, o momento em que conheceu o seu namorado, Pedro, em Lisboa.

O manequim esteve como convidado no programa das manhãs da TVI “Dois às 10”, conduzido por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos. Durante a conversa, o modelo lembrou o episódio em que conheceu o companheiro espanhol.

“Conheci o Pedro no Lux. A história é esta. Numa noite de Lux. Há um ano e meio”, começou por dizer, referindo-se à discoteca. “Estávamos os dois na noite, eu a dançar, […] e olhei para o lado e vi um rapaz a olhar para mim”, lembrou.

“Pedi-lhe o isqueiro para fumar só que falei em português e ele disse: ‘uhh’, falei em inglês e ele fez assim. E eu: ‘Ok, tudo bem, fugiu’. Fugiu, literalmente, não estou a gozar”, garantiu à apresentadora.

“No dia a seguir acordo de manhã, ainda assim a ver o meu Instagram e tinha lá uma mensagem dele”, revelou, acrescentando que Pedro, na altura, estava com uns amigos espanhóis, com quem vem sempre a Portugal, e uns amigos portugueses.

Luís Borges tem publicado diversos momentos a dois no perfil de Instagram. Lembre-se que esta é a primeira relação tornada pública por parte do comentador do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) depois do casamento com Eduardo Beauté.

O ex-casal adotou três filhos: Lurdes, Bernardo e Eduardo.