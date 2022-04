Luís Borges declara-se ao namorado: “Feliz ao teu lado”

Luís Borges demonstrou, esta segunda-feira, 7 de dezembro, estar a viver uma fase “feliz” ao lado do namorado, o empresário espanhol, do qual continua sem revelar a identidade.

O modelo, de 32 anos, está a desfrutar de uns dias em Espanha na companhia do namorado. No perfil de Instagram, o manequim publicou uma fotografia do casal, com uma declaração de amor.

“Feliz ao teu lado”, escreveu Luís Borges, em espanhol.

Por várias vezes, o também apresentador já posou ao lado do empresário espanhol nas redes sociais. No entanto, até ao momento, Luís Borges continua sem revelar o nome do companheiro.

Esta é primeira relação amorosa assumida publicamente pelo manequim desde o casamento com Eduardo Beauté, que morreu a 7 de setembro do ano passado. Durante o matrimónio, Luís Borges adotou três filhos: Eduardo, Bernardo e Lurdes.