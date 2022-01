Luís Borges defende Cláudio Ramos após reação à expulsão de Slávia

Luís Borges defendeu Cláudio Ramos depois da reação do apresentador do “Big Brother 2020” à expulsão de Slávia, este domingo.

Depois do apresentador do formato da TVI ter sido criticado pelo público ao mostrar-se incrédulo com a saída da concorrente e ter afirmado “valha-me Deus”, o modelo internacional defendeu-o no Twitter.

“Não percebo a admiração por causa do Cláudio se ter manifestado com a expulsão da Slávia. É normal, emoções todos as temos. E em outros reality shows vimos isso”, escreveu Luís Borges.

“Ia ser pior quando os meus favoritos saíssem. Agora não inventem por tudo e por nada. #BB2020Tvi”, acrescentou.

Não percebo a admiração por causa do Cláudio se ter manifestado com a expulsão da Slavia. É normal… emoções todos as temos. E em outros realty shows vimos isso. Eu secalhar ia ser pior quando os meus favoritos saíssem. Agora não inventem por tudo e por nada. #BB2020Tvi https://t.co/5yB7ZmhTmb — Luis Borges (@Luis_Borgess) June 15, 2020

Recorde-se que Slávia foi a concorrente mais votada de domingo com 37 por cento dos votos.