Luís Borges é o embaixador da “Barbie” com Síndrome de Down e recorda exemplo do filho

O manequim Luís Borges é o embaixador da “Barbie” com Síndrome de Down e explicou o seu orgulho nas redes sociais.

Um novo projeto: Luís Borges, manequim, é o embaixador da “Barbie” com Síndrome de Down e explicou aos fãs porque está particularmente orgulhoso.

“Desde que o Bernardo entrou na nossa vida, ela ficou mais bonita, mais cheia de cor e alegria. O Bernardo vive no mundo dele, dá abraços quando lhe apetece, beijos a fugir, festinhas que não duram mais que dez segundos. Descobri um amor incondicional e este vídeo é muito especial para mim”, começou por contextualizar Luís Borges sobre a situação familiar.

“Estou muito orgulhoso e feliz por ser embaixador da ‘Barbie’ com síndrome de Down”, garantiu, de seguida.

“Feliz por terem criado uma ‘Barbie’ com síndrome de Down. Uma ‘Barbie’ que vem mudar mentalidades e que contribui para uma sociedade mais justa, inclusiva e tolerante. Hoje em dia, já existem projetos que apoiam esta causa, como por exemplo o Café Joyeux que é um espaço inclusivo que tem como missão empregar e treinar pessoas com deficiências cognitivas”.

“Lutemos para que um dia, a diferença já não seja diferente, mas sim parte do dia-a-dia da sociedade”, concluiu Luís Borges.