Luís Borges garante que não vai entrar no “Big Brother Famosos” (TVI)

O manequim fez questão de reagir às noticias que davam conta da sua participação no “reality show” “Big Brother Famosos”, da TVI.

Depois de terem sido divulgadas notícias de iria ser um dos concorrentes do novo formato da TVI, Luís Borges recorreu às redes sociais para desmentir a informação e esclarecer os fãs.

No InstaStories, ferramenta do Instagram, o manequim publicou uma imagem da notícia com a mensagem: “Notícias falsas”.

Além de Luís Borges, também têm sido apontados como possíveis participantes do “Big Brother Famosos” Bruno de Carvalho, Maria Sampaio, Helena Laureano, Merche Romero – denunciada por um comentário feito pelo comentador Flávio Furtado em direto na TVI – e o modelo Gonçalo Teixeira.