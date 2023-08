Luís Borges inaugura loja em Lisboa: “Andamos a trabalhar neste projeto há algum tempo”

A marca de acessórios de Luís Borges, “Call me Gorgeous”, comemora dois anos. Para assinalar a data, o modelo decidiu abrir um espaço físico.

“Call Me Gorgeous”, a marca de acessórios de Luís Borges, comemora dois anos. Para assinalar a data, o modelo decidiu embarcar na aventura de abrir o primeiro espaço físico: “Queria comemorar os dois anos da ‘Call Me Gorgeous’ de uma forma surpreendente. Na verdade, já andamos a trabalhar neste projeto há algum tempo, mas só fazia sentido lançar a novidade hoje, no aniversário da marca”, destacou Luís Borges em comunicado.

Localizada na zona da Lapa, em Lisboa, a loja traz a excentricidade a que os clientes já estão habituados e promete não passar despercebida.

“Os planos para a ‘Call Me Gorgeous’ é que cresça e, para uma marca de acessórios, é fulcral ter um espaço físico para que os nossos clientes, amigos e embaixadores possam conhecer os produtos e experienciar ainda mais a marca. Esta loja, em cada detalhe, reflete tudo o que é o universo ‘Call Me Gorgeous’, uma explosão de cor cheia de personalidade”, referiu.

Apesar de já estar aberta ao público, a loja terá a festa de inauguração apenas em setembro, na qual irão marcar presenças vários embaixadores e amigos da marca. Nas redes sociais, muitas figuras públicas felicitaram o novo projeto. “Épico”, escreveu Mafalda Castro, “Que orgulho”, comentou Catarina Maia.