Luís Borges junta amigos para celebrar abertura de loja

A Call Me Gorgeous, nova loja de Luís Borges, abriu na Lapa, em Lisboa e o manequim e empresário juntou centenas de amigos.

Luís Borges, manequim e empresário, abriu a nova loja de moda no bairro da Lapa, em Lisboa e foram muitos os famosos a marcar presença na Call Me Gorgeous Store.

Ana Sofia Martins, Júlia Palha ou Margarida Corceiro não quiseram perder o evento e foram dar os parabéns ao amigo.

“Não há nada melhor do que celebrar as conquistas da @callmegorgeousstore com os nossos amigos e clientes”, disse Luís Borges nas redes sociais.

“A nossa loja encheu-se de amor, amizade e carinho, e eu estou de coração cheio. Obrigado a todos aqueles que fizeram esta festa acontecer”, concluiu o manequim e empresário.