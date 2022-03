Luís Borges lança nova coleção de gargantilhas, calças e t-shirts

Luís Borges volta a surpreender o mercado da moda com o lançamento de uma mini “capsule collection” da marca B488.

A marca de roupa e acessórios apresenta agora gargantilhas com cristais Swarovski, calças de ganga, t-shirts com chumaços e “cropped” t-shirts. Numa produção com duas mulheres e dois homens, Luís Borges reforça assim a versatilidade da sua marca, feita para todos aqueles que gostam de arriscar e celebrar a sua individualidade.

A sessão fotográfica contou com quatro jovens modelos, Laura Mendes, Kieza, Elson e Jason, com fotografia de Maria Rita, make up de Nana Benjamin e cabelos de Helena Vaz Pereira. Um “mood fun”, cheio de cor e sem género.

Esta é a segunda coleção cápsula da B488, depois do seu lançamento a 7 de novembro de 2019.

As peças desta coleção já estão à venda na loja online da marca: https://b488.store/.