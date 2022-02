Luís Borges: “Mãe, hoje faz um ano que partiste”

Luís Borges começou a manhã desta quinta-feira com uma recordação da sua mãe, que morreu há um ano. O manequim confessou ter “um grande vazio”.

O também apresentador do programa “Cabelo Pantene – O Sonho”, da TVI, está com muitas saudades da sua progenitora. Esta quinta-feira, o comunicador mostrou-se mais triste do que nunca.

“Mãe, hoje faz um ano que partiste e deixaste um grande vazio dentro de mim. Adorava escrever-te algo bonito, mas não consigo. Hoje o meu coração dói mais que nos outros dias. Tenho muitas saudades tuas! Amo-te”, desabafou.

Na secção de comentários, prontamente, diversos internautas deixaram mensagens de conforto ao modelo. “O que escreveste é muito bonito!” comentou uma fã. “Força, Luís!” atirou outra.

Fora da indústria da moda e do pequeno ecrã, Luís Borges também é bastante ativo nas redes sociais. Lembre-se que o manequim defendeu, na altura, Cláudio Ramos após a reação à expulsão de Slávia do “Big Brother 2020”.