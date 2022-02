Luís Borges sobre o novo namorado: “Gosta muito de mim e dos meus filhos”

Luís Borges falou, pela primeira vez, sobre o seu novo namorado. O manequim adiantou que o empresário espanhol “gosta muito” de si e dos seus filhos, Eduardo, Bernardo e Lurdes.

Depois de ter sido noticiado pela Imprensa de que estaria num novo namoro, o modelo assumiu o relacionamento ao publicar, no perfil de Instagram, uma fotografia ao lado do empresário que trabalha no ramo imobiliário.

Agora, em entrevista ao programa “Passadeira Vermelha” (SIC), o apresentador do programa “Cabelo Pantene – O Sonho” (TVI) confessou que o espanhol está rendido ao “pack Luís”.

“Gosta muito de mim e dos meus filhos. No fundo sou um ‘pack’, não sou só o Luís. Tenho três filhos”, contou Luís Borges, referindo-se a Eduardo, Bernardo e Lurdes, que adotou enquanto esteve casado com o cabeleireiro Eduardo Beauté.

Sobre a identidade por revelar do companheiro, o manequim admitiu que esta é uma decisão do próprio. “É uma pessoa que não é do meio. Se ele não quer que se saiba o nome, eu respeito”, afirmou.

Lembre-se que, desde o divórcio do “hairstylist”, que morreu a 7 de setembro do ano passado, o modelo não assumiu publicamente qualquer namoro.

