Luís Borges recorda Eduardo Beauté em dia de aniversário

Luís Borges recordou, esta quarta-feira, o ex-marido, Eduardo Beauté, dia em que o cabeleireiro português completava 53 anos.

O modelo internacional fez questão de assinalar publicamente o aniversário do ex-marido, na conta oficial de Instagram, com uma homenagem.

“Hoje, farias 53 anos e a nossa filha faz 8. Parabéns a ti, Eduardo, onde quer que estejas”, escreveu Luís Borges na descrição de uma fotografia publicada nos InstaStories, ferramenta do Instagram.

Esta quarta-feira, a filha adotiva de ambos, Lurdes, completa oito anos, uma data que Luís Borges também destacou, através da mesma plataforma.

“Minha Princesa, hoje é o teu dia… Já são oito anos! Nesta foto tu querias ser bailarina, hoje queres ser modelo, não sei o que vais querer ser no futuro. Mas por mais que mudes de profissão/sonhos o papá vai estar sempre aqui para te ajudar. […] És tu… Com todas as tuas qualidades e pequenos defeitos, mas és a minha preta da Guiné que eu tanto amo! Muitos parabéns”, escreveu, ilustrando as suas palavras com uma sequência de fotos, em que Lurdes surge ainda muito nova.

https://www.instagram.com/p/B7DjcKRhp7m/

Recorde-se que Eduardo Beauté foi encontrado morto em casa, aos 52 anos, no passado dia 7 de setembro, devido a uma embolia cerebral. Luís Borges ficou com a guarda dos três filhos adotivos Bernardo, Lurdes e Eduardo.

