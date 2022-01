Luís Borges rendido à “princesa”: “São nove anos de muito amor”

Luís Borges mostrou-se rendido à filha Lurdes no dia em que esta completou nove anos. O manequim partilhou fotografias e vídeos de momentos de brincadeira entre os dois com os fãs.

Depois de ter assinalado o aniversário do seu namorado espanhol à distância, foi a vez do modelo português celebrar com a sua filha. É que Lurdes completa, esta sexta-feira, 8 de janeiro, nove anos.

“Parabéns, meu amor! Já são nove anos de muito amor, alegrias e algumas dores de cabeça. Amo-te muito, minha princesa!” escreveu o também apresentadora no perfil de Instagram.

Vários internautas juntaram-se para dar os parabéns à filha de Luís Borges. “Parabéns e muitas felicidades à princesa”, atirou um admirador. “Parabéns! Que menina tão fofa e linda!” elogiou outra.

Além de Lurdes, o modelo também é pai de Eduardo e Bernardo. Os três filhos foram adotados durante o casamento terminado com Eduardo Beauté, que morreu a 7 de setembro de 2019.

Atualmente, o manequim vive o primeiro namoro desde o divórcio com Eduardo Beauté. “Gosta muito de mim e dos meus filhos. No fundo sou um ‘pack’, não sou só o Luís. Tenho três filhos”, contou Luís Borges em entrevista ao programa “Passadeira Vermelha” (SIC).