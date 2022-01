Luís Borges rendido ao gesto da filha para com o Pai Natal

Luís Borges mostrou-se rendido a um gesto que a filha Lurdes, de oito anos, teve para com o Pai Natal no momento de escrever a carta a pedir as prendas.

O modelo foi apanhado de surpresa quando estava a ler a carta da sua filha ao Pai Natal. A pequena admitiu que se tinha portado mal este ano e que não estava à espera de muitas prendas.

“Querido Pai Natal este ano portei-me um bocadinho mal e por isso sei que amanhã não vou ter presentes mas eu gostava de ter aqueles sapatos com rodas por baixo. E ter a a família toda aqui! Gostei de falar contigo!” escreveu, citada por Luís Borges no Instagram.

“Espero que não venhas, eu gostava que ficasses na tua casa, pois este ano está a ser complicado com a covid-19! Fique em casa e relaxe, eu vou ficar bem”, pode ler-se ainda na legenda.

Além de Lurdes, Luís Borges também é pai de Bernardo, de nove, e Eduardo, de seis. Os três filhos foram adotados durante o casamento com o cabeleireiro das celebridades Eduardo Beauté, que morreu a 7 de setembro do ano passado.