Luís Borges revela os primeiros concorrentes favoritos do “Big Brother”

O modelo internacional revelou nas redes sociais que Luís, Zena, Diana e André Filipe são os concorrentes favoritos do “Big Brother – A Revolução”.

Luís Borges é um telespetador assíduo do “reality show” da TVI. Apenas dois dias depois desde a estreia da mais recente edição do formato, no domingo, o manequim já selecionou os primeiros concorrentes com quem mais simpatiza.

No Twitter, revelou que apoia Luís, Zena, Diana e André Filipe, destacando ainda noutras publicações o desagrado por algumas atitudes de concorrentes como Andreia, Joana e Sandra.

https://twitter.com/Luis_Borgess/status/1305557500171890689

Recorde-se que o “Big Brother – A Revolução” marca o regresso de Teresa Guilherme ao ecrã depois de Cláudio Ramos ter apresentado a edição anterior, o “Big Brother 2020”.

