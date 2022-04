Luís Borges torna-se padre no novo videoclipe de David Fonseca

Luís Borges aceitou um novo desafio e, desta vez, o modelo vestiu a pele de um padre para o novo videoclipe de David Fonseca.

O manequim partilhou a notícia nas redes sociais de forma bem-humorada. Luís Borges publicou imagens suas com a vestimenta de padre e com uma bíblia e um terço como adereços.

“Estou no novo videoclipe do David Fonseca. Isto porque ele é um génio e achou que eu seria a pessoa perfeita para fazer de padre!” começou por escrever.

“Façam já as vossas marcações para futuras cerimónias, mas antes passem no perfil dele e vejam este vídeo que é uma obra de arte. Filomena Cautela, obrigado por perceberes as piadas de um padre noviço!” prosseguiu.

Nas imagens também é possível ver-se Filomena Cautela, com um fato, e David Fonseca vestido de noiva.