Luís Esparteiro lembra a morte do irmão: “Ele estava morto com uma agulha no braço”

Luis Esparteiro marcou presença no vespertino “Júlia”, na SIC, esta sexta-feira, 25 de fevereiro, e recordou um dos episódios mais marcantes da sua vida.

O ator, de 62 anos, lembrou, numa conversa emocionada com Júlia Pinheiro, o dia em que encontrou o seu irmão, de 27 anos, morto “com uma agulha no braço”.

“Ele meteu-se na droga bastante cedo, depois fugiu de casa, a minha mãe entrou em depressão por isso, isto foram anos. (…) E houve uma altura em que ele voltou e quis fazer uma recuperação e foi para um centro de recuperação”, começou por explicar.

Depois de referir que o irmão esteve internado alguns dias, contou como foi o dia em que o encontrou sem vida após uma recaída: “Ele saiu. Eu estava a ensaiar para uma peça no Villaret e, quando chego a casa, ele está na casa de banho morto com uma agulha no braço, quando eu chego a casa os meus pais tinham acabado de descobrir”.

O intérprete confessou ainda que durante muitos anos ficou “revoltado com tudo o que tivesse a ver com drogas”.