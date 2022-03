Luís Esparteiro partilha recordação de quando tinha 17 anos

Luís Esparteiro partilhou, este domingo, uma recordação que encontrou lá em casa no baú das fotografias. O ator recebeu diversos elogios.

O intérprete, que integra o elenco da novela “Quer o Destino”, da TVI, está de quarentena em casa devido à pandemia da Covid-19. Para entreter os admiradores, Luís Esparteiro publicou um tesourinho de quando tinha 17 anos.

“Este sou eu, na realidade, com 17 anos. No panorama artístico nacional, e com base nesta foto, quem poderia fazer de mim em novo, ou de meu filho?” questionou o ator, em jeito de brincadeira.

Na secção de comentários, diversos internautas reagiram com sugestões de atores. “Entre os 16 e 22 anos, João Bettencourt e Afonso de Almeida”, atirou uma fã. “Rodrigo Paganelli, Pedro Frey Ramos”, comentou outra.

Além de Luís Esparteiro, a novela “Quer o Destino” conta no elenco com atores como Pedro Sousa, Sara Barradas, Pedro Teixeira, Isaac Alfaiate, Ana Sofia Martins, Maya Booth, entre outros.

