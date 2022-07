Luís Figo acaba com rumores de separação: “Parabéns a nós”

Depois de muitas notícias, ao longo dos últimos meses, sobre uma alegada separação de Helen Svedin, Luís Figo acabou com os rumores de divórcio.

Ponto final nos remores, de meses, sobre um eventual divórcio de Helen Svedin. Luís Figo publicou no perfil de Instagram uma mensagem a celebrar mais um aniversário de casamento com a antiga manequim sueca.

“Happy Anniversary to us 21+4”, escreveu o antigo “internacional” português, que representou clubes como Sporting, FC Barcelona, Real Madrid e Inter Milão, ao lado de fotografias de casamento do casal.

De recordar que Luís Figo e Helene Svedin têm três filhas em comum: Daniela, de 22 anos, Martina, de 18, e Stella, de 16.