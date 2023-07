Luís Figo comemora conquista da filha Martina

A segunda filha de Luís Figo terminou o curso da faculdade e o pai não deixou de assinalar o momento nas redes sociais.

Um pai “babado” e orgulhoso. Luís Figo assinalou nas suas redes sociais um dia bastante especial. Segundo o futebolista, Martina, de 21 anos, acabou o curso da faculdade.

A jovem terminou Farmacologia e Fisiologia, na Universidade de Westminster, em Londres, Inglaterra.

A conquista foi celebrada em família, com os pais e irmãs de Martina. Figo, no seu Instagram, partilhou momentos desse dia com fotografias da finalista, das filhas e um retrato de Martina com os pais.

“Dia especial! Graduação. Estamos muito orgulhosos de ti, Martina. Amo-te”, escreveu na publicação das redes sociais.

Além de Martina, de 21 anos, que terminou agora o curso, Figo é também pai de Daniela, de 22 anos, e de Stella, de 18 anos. As três filhas são fruto do casamento do futebolista com Helen Svedin.