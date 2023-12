Luís Filipe Borges apanha susto com saúde do filho: “Ligado por elétrodos, a receber oxigénio”

Luís Filipe Borges foi pai pela segunda vez em setembro. Apesar de muito amor, o apresentador apanhou um susto com a saúde do filho.

No passado mês de setembro, Luís Filipe Borges voltou a ser pai, recebendo nos braços o bebé Fausto, fruto do relacionamento com Sara Santos. O menino juntou-se ao irmão mais velho, Tomé, de três anos.

Porém, nem tudo correu às “mil maravilhas”. Nas redes sociais, o apresentador partilhou que viveu dias de aflição e susto devido à saúde do bebé.

“Se tiveste a felicidade de não ir à guerra e o privilégio de ainda ter os pais à distância de um telefonema, só te tornas efetivamente homem quando tens a saúde de um filho em risco”, começou por escrever o também humorista.

“Escrevo agora porque já passou, mas este menino celebrou dois meses de vida alimentado por sonda, ligado por elétrodos, a receber oxigénio. Seis dias de coração nas mãos, com mãe e pai a dividirem-se entre filhos, casa e hospital, a aprender orações novas e a confiar nos profissionais exaustos que são o orgulho que resta a um SNS depauperado por sucessivos mandatos políticos de corrupção e pura incompetência”, conta.

Por fim, Luís Filipe também agradeceu às enfermeiras do estabelecimento de saúde e contou que Fausto já está de regresso a casa.