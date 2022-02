Luís Filipe Borges faz primeira viagem com o filho

Luís Filipe Borges viajou pela primeira vez de avião com o filho, Tomé, três meses depois do nascimento.

Desde o nascimento do filho, o comediante tem partilhado vários momentos da primeira experiência na paternidade nas redes sociais e, esta quinta-feira, não foi exceção. O também apresentador revelou que embarcou numa viagem até aos Açores com o bebé, de três meses.

“Nós a fazermos de conta que não estávamos borrados com a reação dele por voar pela primeira vez”, pode ler-se na fotografia em família, com a mulher, Sara Almeida Santos, e o filho em comum, Tomé, que partilhou enquanto estavam no avião.

Tomé é o primeiro filho em comum do casal.