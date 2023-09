Luís Filipe Borges voltou a ser pai: nasceu o pequeno Fausto

O apresentador Luís Filipe Borges voltou a ser pai: Fausto, fruto do relacionamento com Sara Santos, já nasceu.

Pai novamente. Luís Filipe Borges já tem nos braços o bebé Fausto, fruto do relacionamento com Sara Santos. O menino junta-se ao irmão mais velho, Tomé, de três anos.

“O Fausto avalia o seu nascimento com cinco estrelas. Bem-vindo, miúdo! Agora é que isto vai fiar mais fino”, brincou o conhecido comunicador nas redes sociais.

Seguiram-se as felicitações das centenas de seguidores de Luís Filipe Borges no perfil de Instagram do apresentador.