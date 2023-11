Luís Lourenço agradece carinho após entrevista com Daniel Oliveira

No passado sábado, Luís Lourenço esteve à conversa com Daniel Oliveira e utilizou as redes sociais para agradecer o carinho recebido.

No passado sábado, o convidado do programa “Alta Definição”, da SIC, foi Luís Lourenço, que esteve à conversa com Daniel Oliveira. O ator falou de vários assuntos pessoais, entre eles, a morte do pai, que tirou a própria vida, dentro do restaurante da família.

Nas redes sociais, Luís agradeceu todo o carinho que recebeu após o lançamento da entrevista.

“Muito se passou depois da conversa que tive no ‘Alta Definição’, na SIC. Ainda não tive oportunidade de agradecer publicamente tudo o que me tem acontecido nestes últimos dias. Nunca pensei, nunca, que uma conversa gerasse tamanha onda de amor”, começou por escrever.

“As palavras nunca serão suficientes para agradecer a todos. Em especial, quero deixar o meu sentido agradecimento à generosidade, paciência e cuidado que o Daniel Oliveira teve comigo”.

“Foi uma viagem pura e carregada de significado. Quando disse na entrevista que a vida tinha mudado… não poderia fazer mais sentido hoje. Obrigado. O amor salva! E com esforço honesto a vida encarrega-se de te compensar, sempre. Fecha-se o ciclo”, concluiu.