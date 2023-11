Luís Lourenço: “Eu não fui o culpado pela morte do meu pai”

Este sábado, o ator Luís Lourenço deu uma entrevista a Daniel Oliveira no programa “Alta Definição” e falou sobre a morte do pai.

O convidado deste sábado do programa “Alta Definição”, da SIC, foi Luís Lourenço, que esteve à conversa com Daniel Oliveira. A certa altura da entrevista falou de um dos momentos mais marcantes da sua vida: a morte do pai, que tirou a própria vida, dentro do restaurante de família.

“A forma como eu encarei foi: ‘ele fez aquilo e eu não posso ceder perante a família. Vou ter de tomar uma atitude’. Foi muito pragmático. Nunca fiz o luto. Pus a minha carreira em causa”, começou por dizer, relembrando que teve que colocar a carreira em pausa para tomar conta do negócio de família.

Emocionado, recorda: “Ele ligou-me na passagem de ano de 2010 para 2011 e eu não atendi, porque estava chateado. Ele ligou-me para se despedir, porque ele estava sozinho no restaurante”.

“Na altura, os meus pais já estavam separados e ele não tinha ninguém. Então, ligou-me, mas não atendi. A minha mãe disse-me, depois, quando ele fez o que fez em maio, que ele tinha ligado para ela a dizer que, se eu tivesse atendido, ele tinha morrido”, disse em lágrimas.

“Não fui culpado pela morte dele, mas a verdade é que foi uma atitude minha que fez com que ele fizesse isso. Mas, se calhar, se ele me ligasse em maio e eu atendesse o telefone, ele ia fazê-lo na mesma. Portanto, ele fez aquilo e eu nunca mais o perdoei até há pouco tempo”, acrescenta.