Repórter Luís Maia está de regresso ao trabalho na SIC

Luís Maia está de regresso ao trabalho n’”O Programa da Cristina”, transmitido pela SIC, depois de ter sido operado à coluna para tratar uma hérnia discal.

O repórter voltou esta manhã ao estúdios e recebeu as boas vindas da apresentadora do formato, Cristina Ferreira. No entanto, o profissional da estação privada tem algumas limitações físicas.

Enquanto se encontrar em fase de recuperação, Luís Maia vai ficar a trabalhar na secretária.

Recorde-se que, após a operação, o repórter utilizou o perfil de Instagram para informar os seguidores de que tudo tinha corrido bem e agradecer as mensagens de carinho que recebeu.

“Muito obrigado por todas as mensagens de apoio! Ontem de manhã fui operado à coluna, a uma hérnia discal. Correu tudo bem! Agora tenho de ter juízo, descansar e pensar que dentro de duas ou três semanas, estarei a regressar aos poucos ao trabalho”, escreveu, na altura.

