Luís Maia, repórter d’”O Programa da Cristina”, hospitalizado

O repórter d’”O Programa da Cristina” foi submetido a uma cirurgia recentemente na sequência de uma hérnia discal.

Luís Maia revelou nas redes sociais que “correu tudo bem” e que, apesar de estar a recuperar, terá de ficar em repouso durante “duas ou três semanas.

No Facebook, deixou uma mensagem de agradecimento “por todas as mensagens de apoio”. “Ontem de manhã fui operado à coluna, a uma hérnia discal. Correu tudo bem! Agora tenho de ter juízo, descansar e pensar que dentro de duas ou três semanas estarei a regressar aos poucos ao trabalho”, escreveu na legenda de uma fotografia no hospital.

Muitooooooo obrigado por todas as mensagens de apoio! Ontem de manhã fui operado à coluna, a uma hérnia discal. Correu… Publicado por Luís Maia em Quarta-feira, 3 de junho de 2020

