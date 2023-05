Luís Mascarenhas: “Eu não vivo com 500 euros de reforma”

Luís Mascarenhas foi convidado de Manuel Luís Goucha e explicou que o valor que recebe de reforma é insuficiente para manter uma vida digna.

O ator Luís Mascarenhas, de 75 anos, foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha e fez várias revelações sobre a vida pessoal e profissional.

Com mais de 50 anos de experiência, entrou em vários projetos teatrais e televisivos, mas, atualmente, não tem emprego. “Não há lugar para velhos. Claro que revolta eu saber que não há trabalho e não tenho dinheiro”.

“O que é que eu gostaria mais que me acontecesse na vida? Era de manhã, quando acordasse, não ter de me preocupar com a renda da casa. Eu tenho vontade de trabalhar, mas tenho é, sobretudo, que trabalhar. Porque eu não vivo com 500 euros de reforma, nem eu, nem os meus colegas”.

Luís Mascarenhas já foi casado três vezes e, no programa “Goucha”, fez-se acompanhar da mulher, Marta, com quem casou em agosto de 2022. O casal falou sobre os 21 anos de diferença que os “separa”: “Perguntaram ao Luís ‘É sua filha?’ e o Luís respondeu ‘Não, é minha neta’. E depois eu fiquei com vergonha, claro!”, explicou a companheira.