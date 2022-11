Luís Nascimento reage a declarações do irmão Cláudio Ramos

Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos, reagiu às declarações do apresentador sobre a má relação que mantém.

Recorde-se que Cláudio Ramos foi o convidado do último programa “Conta-me”, na TVI, no qual referiu não manter relação com o irmão.

“Acho que nós temos de escolher as pessoas de que gostamos e aquelas que nos fazem bem e o meu irmão portou-se muito mal comigo (…) Nunca escondi que tinha mais afinidade com uns do que com outros”, referiu na entrevista.

Já Luís Nascimento, em declarações à revista “TV Mais” atirou: “Há cerca de um ano e meio que não falo com o meu irmão. Atualmente respeitamos o espaço um do outro”.

“As pessoas na feira onde estive a trabalhar vieram ter comigo e perguntaram o que se passou para me ter portado mal com o meu irmão”, contou à publicação. “Fico triste, ele não tinha necessidade nenhuma de me expor. Acho que devia guardar para ele”, disse ainda.