Luís Osório elogia Eduardo Madeira: “É um humorista extraordinário”

Luís Osório elogiou Eduardo Madeira e sublinhou que, apesar de ser um “humorista extraordinário”, não tem o reconhecimento e projeção que devia.

O jornalista destacou o profissionalismo do humorista nas redes sociais, esta sexta-feira, 28 de maio, numa publicação intitulada “Postal do Dia”, em que mostrou-se indignado por este ser considerado uma “figura secundária”.

“Há pessoas que, por um motivo ou por outro, não são totalmente reconhecidas no talento. Pessoas que sendo muitíssimo boas no trabalho que fazem, e, por vezes, geniais, são sempre consideradas figuras secundárias. […] O Eduardo Madeira é um humorista extraordinário. Mas por qualquer motivo que me escapa não atingiu na carreira a projeção que o talento merecia. Não deixa de ser estranho”, afirmou.

“Já o vi fazer de tudo e mais alguma coisa, de intelectual a chulo, […] de mulher glamourosa a mulher do campo. […] É capaz de nos levar às lágrimas e dá a ideia de que seria capaz de fazer qualquer papel, de compor qualquer personagem, de conseguir a mais extraordinária façanha de representação. No entanto, parece ficar sempre aquém quando alguém enumera os humoristas de referência. Parece sempre difícil alguém se lembrar dele”, acrescentou ainda.

“É o Herman e o Ricardo Araújo Pereira. É a Maria Rueff e o César Mourão. É o Bruno Nogueira e o Nuno Markl. E às tantas, alguém se lembra, quando se lembra… o Eduardo Madeira”, sublinhou.

O também escritor aplaudiu ainda Cristina Ferreira por ter dado oportunidade a Eduardo Madeira no programa “Cristina ComVida”, da TVI.

“A Cristina Ferreira acertou em cheio ao promover este extraordinário humorista ao estatuto de estrela. Ninguém o tinha feito antes. E é justo sublinhá-lo. Porque Eduardo Madeira é genial e um dos melhores. Um dos poucos que teria forçosamente de ser incluído em qualquer lista que distinga o talento e a versatilidade”, completou.