Luísa Barbosa reage a proposta de penalização de médicos de família em caso de aborto

Depois de ter sido enviada ao Ministério da Saúde uma proposta que visa penalizar os médicos de família por interrupções voluntárias da gravidez (IVG) em utentes da sua lista e por doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) em mulheres, Luísa Barbosa demonstrou o seu desagrado.

A apresentadora, de 40 anos, partilhou a notícia no InstaStories, ferramenta do Instagram, e teceu alguns comentários irónicos.

“Só para perceber melhor: também vamos penalizar médicos com utentes que tiveram um enfarte do miocárdio porque não pararam de comer torresmos?” começou por referir a comunicadora.

“E os médicos com utentes que rebentam o menisco porque uma vez por semana gostam de se sentir o Ronaldo e vão jogar à bola com os amigos?” prosseguiu.

“E os malandros daqueles médicos com utentes que… (preparem-se para esta loucura) engravidaram as mulheres que agora procuram uma IVG [interrupção voluntária da gravidez]? Ui! Ou com utentes homens com DSTs [doenças sexualmente transmissíveis]? Sim, porque esta proposta só refere as mulheres com DSTs. Acho que vi qualquer coisa sobre isto na Constituição”, rematou.