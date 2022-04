Luísa Castel-Branco assinala os 68 anos com fotografias inéditas

Luísa Castel-Branco está em clima de festa, pois completa 68 anos esta terça-feira, 12 de abril, e assinalou a data no seu perfil de Instagram.

“Hoje faço 68 anos!”: foi assim que a comentadora começou a sua partilha acompanhada por duas imagens de quando era criança.

“Caramba, grande número! Muitas memórias e o relógio do Universo que não pára. Ainda não parou e cheguei aqui. Obrigada a todos os que ao longo dos anos me têm dado tanto carinho, através da porta que a televisão me abriu. Através dos meus romances. Através de quantos me cruzei. Obrigada a todos. Do fundo do coração! E aqui ficam duas fotografias com 28 anos de diferença. Quem é quem?”, rematou.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que aproveitaram a publicação da comentadora para lhe dar os parabéns. “Parabéns e felicidades, Luísa com muita saúde e paz. Beijinhos”, é um exemplo das várias mensagens deixadas pelos seguidores.